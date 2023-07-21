Источник: Чжоу может заменить Магнуссена в «Хаасе»
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Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу может заменить Кевина Магнуссена в составе «Хааса», сообщает GrandPrix.
По информации источника, руководство «Хааса» раздумывает над заменой датского гонщика Кевина Магнуссена, который уступает партнёру по команде Нико Хюлькенбергу. Одним из факторов, говорящих в пользу Чжоу, является финансовая поддержка от Китая в размере € 20 млн.
Кевин Магнуссен набрал два очка в текущем сезоне Формулы-1 и располагается на 18-й строчке в общем зачёте пилотов, на счету Нико Хюлькенберга, занимающего 14-е место, — девять баллов.
Гуаньюй Чжоу заработал четыре очка и занимает 16-ю строчку в таблице общего зачёта пилотов.
Напомним, с 21 по 23 июля проходит Гран-при Венгрии.
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