Источник: Чжоу может заменить Магнуссена в «Хаасе»

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу может заменить Кевина Магнуссена в составе «Хааса», сообщает GrandPrix.

По информации источника, руководство «Хааса» раздумывает над заменой датского гонщика Кевина Магнуссена, который уступает партнёру по команде Нико Хюлькенбергу. Одним из факторов, говорящих в пользу Чжоу, является финансовая поддержка от Китая в размере € 20 млн.

Кевин Магнуссен набрал два очка в текущем сезоне Формулы-1 и располагается на 18-й строчке в общем зачёте пилотов, на счету Нико Хюлькенберга, занимающего 14-е место, — девять баллов.

Гуаньюй Чжоу заработал четыре очка и занимает 16-ю строчку в таблице общего зачёта пилотов.

Напомним, с 21 по 23 июля проходит Гран-при Венгрии.