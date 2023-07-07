Чжоу предложил вернуть в «Красную воду» шикану, сооружённую после гибели Сенны в 1994-м

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу призвал к восстановлению на трассе «Спа-Франкоршам» шиканы на знаменитом повороте «Красная вода», которая в последний раз использовалась почти 30 лет назад. Она была сооружена в 1994 году после гибели Айртона Сенны.
«Я считаю, что необходимо изменить схему трассы. В 2019 году я потерял своего друга — Антуана, и боль у меня до сих пор не прошла. Конечно, это культовая связка поворотов, но здесь мы потеряли слишком многих, и я думаю, что пришло время перемен.
Я видел несколько видео, кажется, 1994 года. Я говорю о небольшой шикане. Полагаю, возвращение к ней стало бы шагом вперёд. Думаю, трибуны можно было бы отодвинуть назад — там есть место. Обгон на первом круге со слипстримом будет по-прежнему возможен, но скорость будет ниже», — приводит слова гонщика RaceFans.
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