В «Альфа Таури» объяснили решение уволить Ника де Вриса посреди сезона

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост объяснил решение уволить Ника де Вриса посреди сезона и заменить его на опытного австралийца Даниэля Риккардо.

«Это было очень эмоциональное решение, потому что у нас с Ником хорошие отношения. На прошлой неделе мы говорили с ним по телефону. Де Врису было нелегко с нами. Как правило, для новичков первая половина сезона непростая, потому что они выступают на трассах, с которыми незнакомы: Мельбурн, Майами, Джидда. Затем в Баку только одна практика и сразу квалификация. В наше время гонщик, который приходит в Формулу-1, должен действительно быть готовым наилучшим образом. Для меня это как минимум 5–6 тысяч километров на машине, как было с Пиастри в «Альпин». Это правильный путь.

Нику было трудно также потому, что машина была неконкурентоспособной. Я ждал от него гораздо лучшего выступления в Австрии и Сильверстоуне, потому что эти трассы Ник знал хорошо. Тогда мы решили его поменять, учитывая вторую часть сезона. Он не знает трассы в Сингапуре, Японии, Мексике, Катаре и в Остине, что не облегчило бы задачу. С Риккардо у нас есть опытный гонщик, который поможет нам совершенствовать машину, понять её недостатки и, надеюсь, улучшить её характеристики», — приводит слова Тоста Motorsport.