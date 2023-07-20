Риккардо высказался о де Врисе, место которого он занял в «Альфа Таури»

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался о голландце Нике де Врисе, на смену которому он пришёл в итальянской команде.

«Мы вкладываем в это дело всю свою жизнь, так что я сочувствую Нику. Но я чувствую, я знаю, что в Формуле-1 у него нет особого опыта, зато в автоспорте есть. Ему чуть за 20, и он достаточно взрослый, чтобы разбираться в этом спорте. И если он всё ещё хочет получить результат, я думаю, он сможет вернуться и добиться чего-то. И вообще, послушайте, я вспоминаю, что со мной было год назад. Тогда я не был уверен, буду ли когда-нибудь снова гоняться в Формуле-1, и вот год спустя я здесь. Всякое может случиться. Нужно просто держать голову выше. Я желаю ему всего наилучшего, и, если когда-нибудь снова увижу его на стартовой решётке, я буду счастлив», — приводит слова Риккардо Crash.net.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: