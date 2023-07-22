Никита Бедрин впервые попал на подиум в Формуле-3, гонку выиграл Мини

В Венгрии на автодроме «Хунгароринг» завершилась спринтерская гонка Формулы-4, победителем которой стал итальянец Габриэле Мини из «Хайтек Пульс-Эйт». Вторым финишировал Габриэль Бортолето («Трайдент»), который перед последним поворотом финального круга обогнал российского гонщика команды «Йенцер Моторспорт» Никиту Бедрина, ставшего третьим.
Напарник Бедрина Тейлор Барнард стал 12-м.
Формула-3. Венгрия. Спринт:
1. Габриэле Мини («Хайтек Пульс-Эйт»)
2. Габриэль Бортолето («Трайдент») +4,2.
3. Никита Бедрин («Йенцер Моторспорт») +4,9.
4. Пол Арон («Према Рейсинг») +5,1.
5. Оливер Гёте («Трайдент») +8,2.
6. Кристиан Мэнселл («Кампос Рейсинг») +8,8.
7. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +9,9.
8. Джонни Эдгар («МП Моторспорт») +10,1.
9. Грегуар Соси («АРТ Гран-при») +10,3.
10. Дино Беганович («Према Рейсинг») +11,0.
...
12. Тейлор Барнард («Йенцер Моторспорт») +13,5.
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