Зак О'Салливан выиграл квалификацию Формулы-3 в Венгрии, Бедрин — 11-й

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Пилот команды «Према Рейсинг» Зак О'Салливан показал лучшее время в квалификации Формулы-3 в Венгрии. Второй результат продемонстрировал ещё один гонщик «Премы» Дино Беганович. Топ-3 замкнул Леонардо Форнароли, представляющий «Трайдент».

Россиянин Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») был 11-м и начнёт субботний спринт с первого ряда.

Формула-3. Квалификация. Гран-при Венгрии:

1. Зак О'Салливан («Према Рейсинг») – 1:31.091.

2. Дино Беганович («Према Рейсинг») +0.403

3. Леонардо Форнароли («Трайдент) +0.506

4. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0.535

5. Оливер Гёте («Трайдент») +0.615

6. Пол Арон («Према Рейсинг») +0.653

7. Никола Цолов («АРТ Гран-при») +0.718

8. Джонни Эдгар («МП Моторспорт») +0.766

9. Габриэль Бортолето («Трайдент») +0.785

10. Кристиан Мэнселл («Кампос Рейсинг») +0.789

11. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +1,32.121.