Менеджер Бедрина рассказал о первом подиуме Никиты в Формуле-3

Менеджер российского пилота Формулы-3 Никиты Бедрина Пётр Алёшин прокомментировал третье место своего подопечного в короткой гонке седьмого этапа сезона, который проходит в эти дни в Венгрии. В этом заезде, напомним, Бедрин на старте вырвался в лидеры, возглавлял пелотон на протяжении половины дистанции, однако вынужден был уступить две позиции.

«В начале всё пошло по благоприятному плану. Задача максимум была проехать Мини в первой после старта связке и постараться уехать от него на двух-трёх кругах. В общем и целом всё получилось — тут Никита молодец. Но резина «уходила» у нас немножко быстрее, чем хотелось бы, что и предопределило исход. Не повезло немножко с сейфти-каром из-за Монтойи — был бы виртуальный, и у Бортолето не было бы шансов достать нас. Но Бортолето под конец был самой быстрой машиной на трассе, «вёз» очень много, а у нас шины «закончились» практически совсем», — рассказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Алёшин также отметил, что на последних кругах Бедрину не стоило рисковать столкновением в борьбе с Бортолето.

«Задача была доехать, не убраться и не сложиться вместе с Бортолето. Ситуация получилась двоякая. Мы были готовы к тому, что у нас резина «уходила» быстрее, но, если бы не сейфти-кар, ситуация была бы под контролем», — добавил тренер.

Для Габриэле Мини победа в короткой гонке на «Хунгароринге» стала уже второй в сезоне, однако лидеру чемпионата Габриэлю Бортолето он по-прежнему уступает более 50 очков. Никита Бедрин за счёт подиума отыграл две позиции и с девятью баллами занимает 19-ю строчку.