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О’Салливан выиграл гонку Ф-3 в Венгрии, Беганович — второй, Бедрин — 23-й

О’Салливан выиграл гонку Ф-3 в Венгрии, Беганович — второй, Бедрин — 23-й
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В Венгрии на автодроме «Хунгароринг» завершилась основная гонка очередного этапа Формулы-3, победителем которой стал гонщик команды «Према Рейсинг» Зак О’Салливан. Вторым финишировал Дино Беганович, замкнул тройку лучших Франко Колапинто.

Российский гонщик Никита Бедрин стал 23-м, его напарник Тейлор Барнард — 14-м.

Формула-3. Венгрия. Основная гонка:

1. Зак О'Салливан («Према Рейсинг»).
2. Дино Беганович («Према Рейсинг») +2,3.
3. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +6,4.
4. Оливер Гёте («Трайдент») +13,2.
5. Пол Арон («Према Рейсинг») +19,0.
6. Пепе Марти («Кампос Рейсинг») +20,2.
7. Габриэль Бортолето («Трайдент») +27,7.
8. Джонни Эдгар («МП Моторспорт») +27,8.
9. Лоренцо Форнароли («Трайдент») +29,8.
10. Мари Бойя («МП Моторспорт») +30,5...
14. Тейлор Барнард («Йенцер Моторспорт») +37,1...
23. Никита Бедрин («Йенцер Моторспорт») +1:05,4.

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