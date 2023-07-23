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ФИА выступила с заявлением на фоне слухов о превышении лимита тремя командами Ф-1

ФИА выступила с заявлением на фоне слухов о превышении лимита тремя командами Ф-1
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ФИА опубликовала заявление по поводу слухов о превышении лимита тремя командами Формулы-1.

«В свете последних сообщений мы хотели бы ещё раз подчеркнуть, что процесс, предшествующий сертификации финансового регулирования для команд, продолжается — ни одна из них не была проинформирована о своём статусе сертификации.

Работа ещё продолжается и должна завершиться в ближайшие недели, после чего наступит период подведения итогов. Конкретного срока для проведения сертификации нет и никогда не было, и любые предположения о задержке этого процесса или возможных нарушениях совершенно беспочвенны. Администрация фонда будет официально сообщать о своих выводах в соответствии с процедурой, предусмотренной финансовым регламентом. Сроки намеренно не определены, чтобы не нарушать надёжность и эффективность проверки», — говорится в заявлении.

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