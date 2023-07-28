Ферстаппен считает трассу в Монако более опасной, чем в Спа

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил мнение, что трасса в Монако более опасна, чем автодром в Спа, где за последние годы произошли две аварии с трагическим исходом.
«Не думаю, что это связано с трассой. Там есть опасные повороты и под дождём риск повышается, но все здесь достаточно компетентны, чтобы принимать правильные решения. Если слишком мокро, значит, слишком мокро. Всегда есть, что улучшить. Мы, например, гоняемся в Монако, и там опаснее, чем в Бельгии. Но мы гоняемся и это считается безопасным.
К сожалению, аварии случаются. Если пересматривать те инциденты, то видно, что пилотам очень не повезло. Мало что можно предпринять, чтобы существенно повысить безопасность. Есть и другие трассы, где после аварии можно оказаться на дороге и тогда, при плохой видимости, всё может повториться. В какой-то степени это невезение, что в Спа такие инциденты произошли дважды за относительно небольшое время», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
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