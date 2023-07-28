«Хороший шаг вперёд для нас». Вассёр — об итогах квалификации ГП Бельгии для «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги квалификации Гран-при Бельгии, где Шарль Леклер финишировал на втором месте, а Карлос Сайнс показал пятый результат. Из-за штрафа победитель квалификации Макс Ферстаппен из «Ред Булл» лишится пяти позиций, поэтому пилоты «Феррари» начнут гонку с первой и четвёртой позиций соответственно.

«Это была немного хаотичная сессия, состоящая из одного круга. В целом для нас это хорошая сессия, потому что мы начнём с первой и четвёртой позиций в воскресенье. Это очень хорошая сессия, если не брать во внимание Макса, потому что он просто летал по трассе, и это была бы совсем другая история. Давайте расценим это как хороший шаг вперёд для нас.

У нас не было времени что-то настроить. Мы провели первую тренировку полностью на дождевой резине, квалификацию на промежуточных шинах, а затем будем использовать слики. Это немного хаотично, никто точно не знает, чего ожидать, но мы все в одинаковых условиях

Лучше стартовать во главе пелотона, чем в задней его части. Я вполне доволен результатом квалификации.

Существует огромная разница в максимальных скоростях, поэтому команды выбрали разные варианты на субботу и воскресенье. Сейчас надо будет посмотреть на погоду», — приводит слова Вассёра Sky Sports.