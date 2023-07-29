«Хаас» не дал Хюлькенбергу проехать ни одного быстрого круга в спринт-квалификации

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг по вине стратегов команды занял последнее место в спринт-квалификации Гран-при Бельгии. В первом сегменте стратеги дважды зазывали Хюлькенберга, а также его напарника Кевина Магнуссена в боксы в конце их быстрых кругов. Это делалось для смены шин и получения более выгодной стартовой позиции на финальный круг сессии, который теоретически должен был оказаться последним для всех пилотов, так как трасса подсыхала.
Однако в итоге Хюлькенберга слишком поздно выпустили на трассу в конце сегмента — немцу не хватило нескольких секунд, чтобы уйти на финальную попытку. При этом напарник немца Магнуссен проехал-таки круг, но стал только 18-м.
«Очень интересно мы отработали», — заявил Хюлькенберг по радио в конце сегмента, в ответ на что команда принесла пилоту извинения.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию сессии:
Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация. Онлайн
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