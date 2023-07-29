Менеджеры Палоу ведут переговоры с двумя командами Формулы-1

Представители лидера общего зачёта IndyCar Алекса Палоу не теряют надежды продвинуть своего подопечного в Формулу-1, сообщает The Race. По данным издания, менеджмент испанского гонщика ведёт переговоры с двумя командами Формулы-1 — «Альфа Таури» и «Уильямсом». Однако говорить о том, что Палоу близок к подписанию контракта, на данный момент не приходится.

В «Уильямсе» Палоу мог бы заменить Логана Сарджента, а в младшей команде «Ред Булл» на данный момент не подтверждены оба гонщика на сезон-2024. В то же время «Хаас» и «Альфа Ромео» не проявили интереса к кандидатуре испанского гонщика.

У Палоу существует долгосрочный контракт с «Маклареном», однако ранее сообщалось, что он будет свободен от обязательств, если заключит контракт боевого пилота с командой Ф-1 до конца июля. По другим данным, дедлайн уже наступил, так что в случае предложения из Ф-1 Палоу потребуется одобрение «Макларена».