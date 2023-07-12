Звезда IndyCar рвётся в Ф-1. Но у Палоу не получится стать новым Монтойей и Вильнёвом

Одним из главных трансферных активов этого лета неожиданно стал гонщик из IndyCar Алекс Палоу. По сообщениям инсайдеров, менеджмент испанца контактировал с четырьмя командами Формулы-1. Палоу пока что идёт прямиком по пути Монтойи и Вильнёва, которые также блеснули в Америке, перед тем как отправиться покорять «Королевские гонки». Впрочем, несмотря на очевидные параллели, Алексу не удастся повторить путь вышеуказанных господ. И на то имеются свои причины.

Вильнёва и Монтойю усиленно готовили для Ф-1. Сегодня такое невозможно

Последний на сегодняшний день переезд по маршруту Америка – Формула-1 датируется 2008 годом: многократный чемпион Champ Car Себастьен Бурде подписал контракт с «Торо Россо». А последними, кому удалось добиться успеха по обе стороны океана, стали Хуан Пабло Монтойя и Жак Вильнёв. Что интересно, гоночный путь Палоу имеет некие схожие черты с карьерами двух вышеупомянутых господ. К примеру, все они быстро добились успеха в Америке: Монтойя взял титул в первом сезоне, Вильнёв и Палоу – во втором.

Сам факт подобных сравнений уже характеризует Алекса как весьма одарённого пилота. Быть может, по уровню таланта он сопоставим с молодыми версиями Вильнёва и Монтойи, однако повторить путь канадца и колумбийца у него вряд ли получится.

Что Жак, что Хуан Пабло невероятно уверенно дебютировали в Формуле-1: Вильнёв был близок к победе в первом Гран-при, Монтойя – на равных боролся с Шумахером уже в третьей гонке. Без удачно сложившихся обстоятельств здесь также не обошлось.

Например, Вильнёв с первого же Гран-при ехал в темпе своего более опытного напарника Деймона Хилла и на финише сезона лишь немного уступил британцу. Однако в истории блестящего дебюта Жака нельзя упускать одну важную деталь – обширную тестовую программу от «Уильямса».

Приехав в Австралию на первый этап сезона-1996, Вильнёв не совсем подходил под классическое определение новичка. Да, у канадца отсутствовал соревновательный опыт в Ф-1, однако к тому моменту он уже успел намотать не одну тысячу километров за рулём болида Формулы-1. На протяжении четырёх месяцев (с ноября 1995-го по февраль 1996-го) Вильнёв тренировался по 3-4 дня в неделю, наматывая круги по трассе за рулём актуальной машины «Уильямса» – сначала он тестировал FW17, ближе к старту сезона перешёл на FW18. Суммарно Жак проехал около 10 000 километров – примерно такую дистанцию пилоты преодолевают за 10 этапов чемпионата Ф-1 (с учётом всех гоночных сессий), а это были только тесты.

В свою очередь, Монтойя, в отличие от Вильнёва, не проходил ускоренный курс молодого бойца, однако с формульной техникой он также успел познакомиться ещё до дебюта в «Королевских гонках». В сезонах-1997-1998 Хуан Пабло выполнял функции тест-пилота в «Уильямсе», поэтому свою порцию тренировок всё же получил.

Что касается Палоу, то испанцу и близко не светит столь обширная тестовая программа. Современный спортивный регламент Формулы-1 запрещает спонтанные испытательные заезды на актуальных болидах. За пределами официальных этапов сезона команды могут использовать действующие машины только на специально отведённых для этого сессиях: предсезонных, шинных и послесезонных тестах. По суммарному километражу все эти заезды и близко не стоят с тестовой программой Вильнёва и Монтойи, к тому же Палоу сможет принять участие только в послесезонных испытаниях – первые две сессии он уже пропустил. Да, в теории Алекс сможет вдоволь потренироваться на болидах прошлых лет в рамках частных тестов или намотать не одну тысячу километров на симуляторе, но, согласитесь, это будет совсем не то.

Ральф Шумахер и Хуан Пабло Монтойя перед сезоном-2001 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Также, восхищаясь стартовыми успехами Монтойи и Вильнёва, нельзя забывать, что карьеру в Ф-1 они начинали в составе топ-команд: Хуан Пабло начинал в способном побеждать «Уильямсе», а Жак так и вовсе получил в своё распоряжение чемпионскую машину.

К сожалению, ничего подобного Палоу не грозит. Алексом интересуются только аутсайдеры, а попасть хотя бы в средний «Макларен» (испанец состоит в программе поддержки «оранжевых») в ближайшее время будет сложно – только в случае экстренного ухода Норриса, что маловероятно. Выдать эффектный дебют в составе слабой будет крайне затруднительно, поэтому не стоит ожидать от Палоу гигантских подвигов в его дебютный сезон.

Без должной подготовки чемпионы американских серий проваливались в Ф-1

Истории Вильнёва и Монтойи доказывают, что вполне реально добиться успеха по обе стороны океана, однако существуют и обратные примеры: далеко не всем триумфаторам американских чемпионатов удавалось блеснуть в Формуле-1.

Самый свежий пример (относительно других историй) подобного провала – Себастьен Бурде. На протяжении четырёх лет француз доминировал в первенстве Champ Car, оформив покер из чемпионских титулов. В конце концов Себастьян привлёк внимание Хельмута Марко: французу предложили место боевого пилота «Торо Россо». Сам факт подписания 29-летнего пилота (да ещё и не «академика») в «молодёжную» команду уже говорит о некоем признании со стороны «Ред Булл».

К сожалению, Бурде так и не удалось оправдать возложенных на него ожиданий. В 2008-м он провалился на фоне своего напарника Себастьяна Феттеля, а следующем году француз проигрывал уже другому Себастьену – дебютанту Буэми. Бурде был настолько безнадёжен, что боссы «быков» выставили его за дверь прямо посреди сезона-2009.

Себастьен Бурде и Себастьен Буэми перед сезоном-2009 Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Здесь можно сказать, что пример Бурде непоказателен, так как в годы его триумфа уровень Champ Car был не очень высоким, серьёзно уступая IndyCar, однако по схожему пути прошлись и некоторые чемпионы более конкурентного первенства CART. Взять, к примеру, Кристиано да Матту, который отправился в Ф-1 на следующий год после триумфа в американской серии. Бразилец провёл относительно неплохой дебютный сезон в составе «Тойоты», но уже следующий чемпионат стал для него последним в Формуле-1. На фоне падения результатов и публичной критики команды в «Тойоте» приняли решение расстаться с да Маттой, не дожидаясь окончания сезона.

Но всё же главным провалом с точки зрения «ожидание-реальность» стал переход Майкла Андретти в «Макларен». К 1993 году сын великого Марио считался одним из сильнейших гонщиков CART, поэтому его союз с ещё конкурентоспособным «Маклареном» выглядел вполне перспективно. Но, к сожалению, получилось как получилось. В то время, пока его напарник Сенна сражался за победы, Майкл колотил болиды и показывал крайне неубедительный темп. Максимум, которого удалось добиться американцу – третье место на Гран-при Италии. За три этапа до конца сезона в кокпите «Макларена» Андретти сменил Мика Хаккинен.

Впрочем, провалы некоторых чемпионов «американской формулы» вовсе не означают, что Алекс Палоу обязательно повторит их судьбу. Мы хотим всего лишь предостеречь от завышенных ожиданий касательно формульного дебюта испанца. В будущем он, возможно, и добьётся успехов в Ф-1, однако на первых порах стоит терпимее относиться к его потенциальным неудачам.

Как бы то ни было, а Палоу для начала нужно всё-таки подписать контракт с одной из команд Формулы-1, и уж тогда-то мы узнаем, на что он способен, конкурируя с лучшими пилотами планеты.