Судьи вынесли вердикт по опасным действиям Алонсо в борьбе с Хюлькенбергом
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Стюарды Гран-при Бельгии Формулы-1 завершили расследование инцидента между немецким пилотом «Хааса» Нико Хюлькенбергом и испанским гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, по итогам которого испанца обвиняли в потенциально опасном вождении и создании помехи для других пилотов.
Выяснилось, что Алонсо при выезде с пит-лейна резко перестроился влево, из-за чего Хюлькенбергу пришлось принимать резкие меры, чтобы избежать аварии. Сам Фернандо объяснил, что из-за плохой видимости не мог заметить гонщика «Хааса» и что он каждый круг смещался левее, чтобы улучшить видимость.
Стюарды приняли объяснения Фернандо, но всё равно посчитали его действия опасными. В итоге испанский пилот получил от судей официальное предупреждение.
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