Алонсо вызван к судьям за опасный пилотаж в ходе спринта Гран-при Бельгии

Стюарды Гран-при Бельгии Формулы-1 вызвали к себе испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а также немецкого пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга в рамках расследования действий испанца в ходе спринтерской гонки в субботу.

В сообщении стюардов говорится, что Алонсо подозревают в манёврах с целью помешать другим гонщикам, ненормальном изменении направления движения и потенциально опасном пилотаже.

Отметим, что в итоге Фернандо так и не успел опередить Хюлькенберга до того, как потерял контроль над болидом на мокром поребрике и попал в аварию. Сам же Хюлькенберг в итоге финишировал в гонке 17-м и предпоследним. Победу в спринтерской гонке одержал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.