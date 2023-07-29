Алонсо вызван к судьям за опасный пилотаж в ходе спринта Гран-при Бельгии
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Стюарды Гран-при Бельгии Формулы-1 вызвали к себе испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а также немецкого пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга в рамках расследования действий испанца в ходе спринтерской гонки в субботу.
В сообщении стюардов говорится, что Алонсо подозревают в манёврах с целью помешать другим гонщикам, ненормальном изменении направления движения и потенциально опасном пилотаже.
Отметим, что в итоге Фернандо так и не успел опередить Хюлькенберга до того, как потерял контроль над болидом на мокром поребрике и попал в аварию. Сам же Хюлькенберг в итоге финишировал в гонке 17-м и предпоследним. Победу в спринтерской гонке одержал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Формула-1 2023. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт
29 июля 2023, суббота. 18:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
24:58.433
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.677
3
Пьер Гасли
Alpine
+10.733
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