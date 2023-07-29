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Судьи объяснили, почему Хэмилтон получил штраф за столкновение с Пересом

Судьи объяснили, почему Хэмилтон получил штраф за столкновение с Пересом
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Стюарды Гран-при Бельгии Формулы-1 опубликовали официальный документ по итогам расследования столкновения между мексиканским пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом и британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Семикратный чемпион мира был признан виновным и получил наказание в пять штрафных секунд, которое было добавлено к его итоговому результату.

«Хэмилтон пытался пройти Переса по внутреннему радиусу в 15-м повороте. В то время как Перес оставил не так много пространства Хэмилтону внутри, Хэмилтон заехал на бордюр и затем из-за недостаточной поворачиваемости въехал в машину Переса на влажной трассе. Стюарды считают, что Хэмилтон несёт преимущественную вину за столкновение и получает за это пять секунд штрафа», — гласит сообщение судей.

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