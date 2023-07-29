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Хэмилтон отреагировал на контакт с Пересом в спринте, из-за которого получил штраф

Хэмилтон отреагировал на контакт с Пересом в спринте, из-за которого получил штраф
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент, произошедший с ним в спринте Гран-при Бельгии.

Напомним, во время борьбы с Серхио Пересом британец столкнулся передним левым колесом со средней частью болида соперника, из-за чего последний вынужден был сойти с дистанции, а Хэмилтон получил пятисекундный штраф.

«Он был довольно медленным и широко заехал в 14-й поворот. У меня появилась отличная возможность, я был рядом, и в итоге мы столкнулись.

Это и вправду был гоночный инцидент, это не было преднамеренным, но на это посмотрели иначе. Условия были крайне непростыми, и мы все делали всё возможное. Результат не столь важен, разница между четвёртым и седьмым местом в спринте несущественна», – приводит словам Хэмилтона Sky Sports.

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