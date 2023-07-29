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Хюлькенберг — о вылете и аварии Алонсо: ему вернулась карма

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг шутливо прокомментировал аварию испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в спринтерской гонке Гран-при Бельгии Формулы-1. Алонсо преследовал Хюлькенберга, но в итоге вылетел, потеряв контроль над болидом на скользком бордюре.

«Он наслаждался турбулентностью позади меня. Он весьма агрессивно выдавил меня во втором повороте, так что, думаю, потом карма ему вернулась», — приводит слова Хюлькенберга The Race.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 11 кругов.

2. Оскар Пиастри «Макларен» +6.677.

3. Пьер Гасли «Альпин» +10.733.

4. Карлос Сайнс «Феррари» +12.648.

5. Шарль Леклер «Феррари» +15.016.

6. Ландо Норрис «Макларен» +16.052.

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +16.757.

8. Джордж Расселл «Мерседес» +16.822.

9. Эстебан Окон «Альпин» +22.410.

10. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +22.806.

11. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +25.007.

12. Александер Албон «Уильямс» +26.303.

13. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +27.006.

14. Кевин Магнуссен «Хаас» +32.986.

15. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +36.342.

16. Логан Сарджент «Уильямс» +37.571.

17. Нико Хюлькенберг «Хаас» +37.827.

18. Юки Цунода «Альфа Таури» +39.267.

19. Серхио Перес «Ред Булл» — сход.

20. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» — сход.