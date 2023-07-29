Хюлькенберг — о вылете и аварии Алонсо: ему вернулась карма

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг шутливо прокомментировал аварию испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в спринтерской гонке Гран-при Бельгии Формулы-1. Алонсо преследовал Хюлькенберга, но в итоге вылетел, потеряв контроль над болидом на скользком бордюре.
«Он наслаждался турбулентностью позади меня. Он весьма агрессивно выдавил меня во втором повороте, так что, думаю, потом карма ему вернулась», — приводит слова Хюлькенберга The Race.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 11 кругов.
2. Оскар Пиастри «Макларен» +6.677.
3. Пьер Гасли «Альпин» +10.733.
4. Карлос Сайнс «Феррари» +12.648.
5. Шарль Леклер «Феррари» +15.016.
6. Ландо Норрис «Макларен» +16.052.
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +16.757.
8. Джордж Расселл «Мерседес» +16.822.
9. Эстебан Окон «Альпин» +22.410.
10. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +22.806.
11. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +25.007.
12. Александер Албон «Уильямс» +26.303.
13. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +27.006.
14. Кевин Магнуссен «Хаас» +32.986.
15. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +36.342.
16. Логан Сарджент «Уильямс» +37.571.
17. Нико Хюлькенберг «Хаас» +37.827.
18. Юки Цунода «Альфа Таури» +39.267.
19. Серхио Перес «Ред Булл» — сход.
20. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» — сход.
- 29 июля 2023
-
22:24
-
22:02
-
22:02
-
21:32
-
21:30
-
21:18
-
21:12
-
20:48
-
20:47
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:31
-
20:04
-
19:59
-
19:56
-
19:51
-
19:42
-
19:23
-
19:02
-
18:31
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
16:48
-
16:14
-
16:03
-
15:44
-
15:32
-
15:31
-
15:21
-
15:15
-
15:13
-
14:31
-
14:30