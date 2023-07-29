Пилоты Формулы-3 всё же получат очки за спринт в Спа

Сегодня, 29 июля, в Спа (Бельгия) состоялась спринтерская гонка Формулы-3. По завершении гонки стало известно, что пилоты не получат очки за участие в гонке, однако спустя несколько часов это решение было отменено, сообщает Motorsport.com.
Изначальный отказ присуждать очки был связан с тем, что гонщики проехали менее двух кругов без нахождения на трассе машины безопасности. В такой ситуации согласно регламенту очки за гонку не присуждаются.
Причиной для отмены изначального решения стал факт проезда гонщиками всей дистанции спринта, которая была уже ранее сокращена с 15 до 12 кругов в связи с обеспокоенностью по поводу безопасности шин.
Спринт выиграл бразилец Кайо Коллет из команды «Ван Амерсфорт Рейсинг», вторым стал британец Тейлор Барнард («Йенцер Моторспорт»), третьим — эстонец Пол Арон («Према Рейсинг»).
- 29 июля 2023
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