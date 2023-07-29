Деннис досрочно стал чемпионом Формулы-Е, Буэми выбил сражавшегося за титул напарника

Пилот команды Jaguar Митч Эванс выиграл предпоследний этап сезона Формулы-Е, который прошёл на уличной трассе в Лондоне. Вторым в гонке финишировал Джейк Деннис, и этот результат досрочно гарантировал пилоту Avalanche Andretti чемпионский титул.

С поул-позиции гонку начал Ник Кэссиди, который перед этапом в Лондоне был главным преследователем Денниса в общем зачёте. В первой фазе гонки Кэссиди откатился на четвёртое место и закрепился позади партнёра по команде Envision Racing Себастьена Буэми.

Кэссиди предложил команде поменять его местами с напарником, однако получил отказ, а вскоре между пилотами произошёл контакт. Новозеландец повредил автомобиль и разбил переднее антикрыло и в итоге вынужден был сойти с дистанции, потеряв шансы на чемпионство. Буэми же продолжил заезд, но в концовке гонки потерял темп, пропустил двух соперников и столкнулся с Норманом Нато.

Группа машин перегородила трассу, что привело к появлению красных флагов — Буэми и Нато таким образом сохранили четвёртое и пятое места, однако Деннис успел прорваться на третью позицию, которая за один этап до конца сезона гарантировала ему чемпионство.

После рестарта пилотам оставалось проехать два круга в боевом режиме — позиции в топ-5 до финиша так и не изменились, однако да Кошта получил три минуты штрафа и потерял место на подиуме. Деннис поднялся на вторую строчку, Буэми стал третьим, а следом расположились Нато и Бёрд.

Формула-Е. Лондон, первая гонка (топ-10):

1. Митч Эванс (Jaguar) — 37 кругов.

2. Джейк Деннис (Andretti / Porsche) +1,116 сек.

3. Себастьен Буэми (Envision / Jaguar) +1,668.

4. Норман Нато (Nissan) +2,527.

5. Сэм Бёрд (Jaguar) +3,054.

6. Серджио Сетте Камара (NIO 333) +3,782.

7. Эдоардо Мортара (Maserati) +4,263.

8. Лукас ди Грасси (Mahindra) +4,769.

9. Дэн Тиктум (NIO 333) +5,118.

10. Рене Раст (McLaren / Nissan) +6,789.

Общий зачёт (топ-10):

1. Джейк Деннис (Andretti / Porsche) — 213 очков.

2. Митч Эванс (Jaguar) — 179.

3. Ник Кэссиди (Envision / Jaguar) — 171.

4. Паскаль Верляйн (Porsche) — 146.

5. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 107.

6. Максимилиан Гюнтер (Maserati) — 101.

7. Себастьен Буэми (Envision / Jaguar) — 97.

8. Антонио Феликс да Кошта (Porsche) — 93.

9. Сэм Бёрд (Jaguar) — 87.

10. Норман Нато (Nissan) — 59.

Заключительный заезд девятого сезона Формулы-Е стартует в воскресенье, 30 июля, в 19:00 по московскому времени.