Вольф рассказал, кто заменит его в качестве босса «Мерседеса» в случае отсутствия на гонке

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф высказался о функциях в команде бывшего пилота Формулы-1 и экс-босса команды Формулы-Е «Вентури» Жерома д’Амброзио.
«Когда у меня не будет возможности приехать на Гран-при, Жером займёт моё место. За 11 лет я всего трижды пропускал уикенды, однако мы должны быть готовы к таким ситуациям. Он вовлечён в процесс, и почти все его вмешательства в работу во время Гран-при очень разумны. А это достижение — ведь, по словам Джеймса Эллисона, половина того, что я говорю — разумные вещи, а половина — ерунда.
Если говорить серьёзно, то ему нужно дать время, однако у него есть потенциал взять на себя эту роль. Ему нужно время, чтобы заслужить больше доверия внутри команды и паддока, но в случае моего отсутствия он будет способен заменить меня», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.
Команда «Вентури» под руководством Жерома д’Амброзио заняла второе место в командном зачёте Формулы-Е сезона-2021/2022. Бельгиец занял должность директора департамента развития пилотов в команде «Мерседес» в начале сезона-2023 Формулы-1.
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