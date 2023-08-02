Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Новоиспечённый чемпион Формулы-Е Деннис заявил, что не заинтересован в переходе в IndyCar

Новоиспечённый чемпион Формулы-Е Деннис заявил, что не заинтересован в переходе в IndyCar
Аудио-версия:
Комментарии

Британский пилот Avalanche Andretti Джейк Деннис, в минувшие выходные досрочно завоевавший титул чемпиона Формулы-Е, ответил на вопрос о желании перейти в серию IndyCar на фоне новости, что в Andretti появилось вакантное место на следующий сезон.

«Интересен ли для меня переход в IndyCar? Честно говоря, на самом деле нет. Возможно, Майкл Андретти даст мне такую возможность, если я действительно попрошу его об этом. Он знает, что я обладаю талантом, и всегда внимательно относится к моим идеям.

Но после тестов я не был таким уж большим поклонником машины в IndyCar. Это было круто, у неё была большая прижимная сила и тому подобное, но я думаю о жизни в Америке и о том, что американские трассы овальные, и это те несколько моментов, которые меня не устраивают на данном этапе.

Так что я был бы счастлив продолжать выступать в Формуле-E, быть их первым пилотом, продолжать выступать за них, ведь это дало результат, мы только что стали чемпионами мира», — приводит слова Денниса The Race.

Материалы по теме
Деннис досрочно стал чемпионом Формулы-Е, Буэми выбил сражавшегося за титул напарника
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023