В «Мерседесе» прокомментировали эпизод между Хэмилтоном и Расселлом на ГП Бельгии

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот прокомментировал эпизод в спринт-квалификации Гран-при Бельгии, когда Джордж Расселл помешал Льюису Хэмилтону, и оба пилота не смогли улучшить свои показатели в третьем сегменте.

«Чтобы объяснить это, мне сначала нужно сказать о том, насколько сложно отработать без ошибок в первую очередь. Когда трасса подсыхает, то почти всегда быстрейшим кругом становится самый последний, а твои первые круги — это по сути подготовка к тому решающему кругу. Затем, когда вы приближаетесь к концу сессии, вы хотите показать нужный результат, поэтому на финише вы пересекаете черту с шинами, находящимися в оптимальном рабочем окне.

Мы шли к этому, но тот эпизод, что мы увидели, случился на последней петле из-за того, что в 18-м и 19-м поворотах, где все выходят на круг, была очередь, там было много машин, и мы беспокоились о том, чтобы успеть пересечь линию до окончания сессии. Мы просили наших пилотов прибавить скорость, они считали, что у них в запасе меньше времени, чем оказалось на самом деле, и в результате наши болиды оказались слишком близко друг к другу.

На мой взгляд, целый ряд гонщиков оказались в невыгодном положении. Несколько машин находились слишком близко друг к другу, так что мы были не единственными, кто испытывал трудности.

К сожалению для нас, два наших пилота помешали друг другу, что в значительной степени привело к тому, что мы не проехали желаемое количество кругов и, следовательно, не добились результата в спринт-квалификации, на который рассчитывали», — приводит слова Эллиота Racingnews365.