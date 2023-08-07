Серхио Перес: я победитель и остаюсь здесь, потому что понимаю, на что способен

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о своём выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1. В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 189 очков.

«Всё в моих руках, и поэтому я сосредоточен на самом себе. Я победитель, и мне не нравятся плохие уикенды. Это не то, ради чего я здесь, иначе я бы предпочёл остаться дома и заниматься чем-то другим. Я здесь, потому что понимаю, на что способен. Я делал это и раньше. Многие, сидя на диване, забывают, как много могут сказать мелочи. Можно посмотреть на других гонщиков. У них были разные периоды в карьере», — приводит слова Переса Racingnews365.

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