«Большая авария лишь вопрос времени». Джордж Расселл назвал проблему Формулы-3

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о проблемах безопасности в Формуле-3, которые, по его мнению, являются следствием формата соревнований.

«Работа ФИА сейчас лучше, чем в недавнем прошлом. Всё кажется немного более организованным под руководством Николаса Томбасиса (гоночного директора ФИА по «формульным» сериям. – Прим. «Чемпионата»), а Стивен Нильсен (спортивный директор ФИА. – Прим. «Чемпионата») стал отличным дополнением.

Я немного переживаю за юниорские серии и действительно считаю, что Ф-3 не следует допускать на трассу 30 машин, даже в сухую погоду. Я чувствую, что большая авария является лишь вопросом времени», – приводит слова Расселла издание RacingNews365.