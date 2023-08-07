«Большая авария лишь вопрос времени». Джордж Расселл назвал проблему Формулы-3
Поделиться
Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о проблемах безопасности в Формуле-3, которые, по его мнению, являются следствием формата соревнований.
«Работа ФИА сейчас лучше, чем в недавнем прошлом. Всё кажется немного более организованным под руководством Николаса Томбасиса (гоночного директора ФИА по «формульным» сериям. – Прим. «Чемпионата»), а Стивен Нильсен (спортивный директор ФИА. – Прим. «Чемпионата») стал отличным дополнением.
Я немного переживаю за юниорские серии и действительно считаю, что Ф-3 не следует допускать на трассу 30 машин, даже в сухую погоду. Я чувствую, что большая авария является лишь вопросом времени», – приводит слова Расселла издание RacingNews365.
Комментарии
- 7 августа 2023
-
21:11
-
21:04
-
19:20
-
18:31
-
17:48
-
16:27
-
14:57
-
14:45
-
14:13
-
14:03
-
13:16
-
13:03
-
12:54
-
12:30
-
11:59
-
11:15
-
10:17
-
09:59
-
00:32
- 6 августа 2023
-
22:51
-
21:54
-
21:27
-
20:40
-
20:05
-
19:52
-
18:34
-
17:43
-
17:23
-
15:45
-
15:07
-
14:15
-
12:40
-
12:18
-
00:06
- 5 августа 2023
-
22:26
Партнерский контент