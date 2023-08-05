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Расселл ответил, сможет ли «Мерседес» удержать второе место в Кубке конструкторов

Расселл ответил, сможет ли «Мерседес» удержать второе место в Кубке конструкторов
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл ответил, сможет ли его команда удержаться на втором месте в Кубке конструкторов до конца нынешнего сезона.

«Я уверен, мы будем сильны во второй половине сезона, после перерыва появятся кое-какие мелочи. Уверен, мы сохраним место второй лучшей команды и попытаемся увеличить отрыв», – приводит слова Расселла издание RaceFans.

Напомним, после 12 этапов «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, на 51 очко опережая «Астон Мартин». Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает четвёртое промежуточное место в личном зачёте пилотов, Расселл – шестой.

Ранее стало известно, что пилот «Премы» в Ф-2 датчанин Фредерик Вести примет участие в свободной практике Гран-при Мексики в составе «Мерседеса» и заменит Расселла.

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