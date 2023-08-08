Издание Auto Motor und Sport назвало ответственного за уход Фернандо Алонсо из «Альпин»

Бывший исполнительный директор «Альпин» ответственен за уход испанского пилота Фернандо Алонсо из команды. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Сейчас Алонсо выступает за «Астон Мартин».

Сообщается, что французский гоночный коллектив был настроен на продолжение сотрудничества с Алонсо, но Росси затянул с переговорами о контракте с Фернандо. Вместо этого Лоран заключил соглашение до конца 2024 года с Эстебаном Оконом. Кроме того, отмечается, что из-за «неудачной переговорной политики» «Альпин» покинул австралиец Оскар Пиастри.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Алонсо занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо было 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: