Алонсо – об «Альпин»: когда кто-то сомневается в твоём возрасте, это уже немного личное

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о выступлении в команде «Альпин», которую он покинул по окончании прошлого сезона.

«Недооценила ли «Альпин» мой вклад в команду? Сто процентов. После того что я делал каждый уикенд, после всего что я сделал для «Рено», воспринимаешь немного как личное, когда кто-то сомневается в твоих результатах, в твоём возрасте или в чём-то ещё», — приводит слова Алонсо BBC.

В настоящий момент Алонсо занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 149 очков. Уверенно лидирует гонщик австрийской команды Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков).

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: