Даника Патрик предположила, что Хэмилтон медленее Алонсо и Ферстаппена

Американская гонщица Даника Патрик, выступавшая в сериях IndyCar и NASCAR, поделилась мнением о том, кто из пилотов Формулы-1 был бы быстрейшим, если бы они выступали на одинаковых машинах.

«Отвечая на этот вопрос, сложно не думать об [Фернандо] Алонсо. В 41 год он переживает вторую молодость и как всегда конкурентоспособен.

Конечно, не могу не упомянуть Макса [Ферстаппена]. Мне кажется, он и Фернандо — отличная пара пилотов. Они довольно агрессивны, у них интересные стили вождения. Так что да, я бы с радостью посмотрела на их борьбу на одинаковых машинах.

[Льюис] Хэмилтон? Интересно, как он смотрелся бы в таких условиях на фоне Ферстаппена и Алонсо. Он, конечно, великолепный гонщик, который добился больших успехов. Думаю, он был бы очень близко к ним. Если Макс и Фернандо потеряют время в борьбе друг с другом, то Льюис непременно выйдет вперёд», — сказала Патрик в подкасте Sky Sports.

Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», лидирует в личном зачёте в сезоне-2023. Алонсо и Хэмилтон занимают третье и четвёртое места соответственно.