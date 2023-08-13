«Некомандный игрок!» Экс-тренер «Макларена» рассказал о работе с Хэмилтоном и Алонсо
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Экс-тренер «Макларена» Джерри Конви опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о случае, произошедшем в 2007 году, когда пилот команды Фернандо Алонсо не приехал в тренировочный лагерь.
«Как стать некомандным игроком: лагерь по созданию команды «Макларен-Мерседес» в Финляндии в 2007 году. Он должен был стать новой звездой для всех нас. К сожалению, новобранец Алонсо просто не приехал. Хэмилтон приехал. Это задало тон сезону, а остальное — история. Никто не может быть выше, чем ваша команда или организация», — написал Конви.
Сейчас Алонсо выступает за «Астон Мартин». В последний раз он попадал на подиум на Гран-при Канады. После 14 гонок сезона испанский пилот занимает третье место в чемпионате.
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