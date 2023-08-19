Алонсо: переход в «Астон Мартин» — одно из лучших решений в карьере

Пилот «Астон Мартин», 42-летний испанец Фернандо Алонсо поделился мнением о лучшем решении в карьере и рассказал, где он видит себя по завершении карьеры.

«Переход в «Астон Мартин», возможно, лучшее решение в моей карьере. Это сложный выбор. На данный момент у меня нет ничего ясного в голове о завершении карьеры, но я знаю, что однажды закончу водить болиды и у меня будет 25-летний опыт. Очевидно, что я буду очень полезен для любой команды. Надеюсь, этой командой будет «Астон Мартин», чтобы продолжить начатый путь в следующие годы», — сказал Алонсо Sky Sports.

Испанец является двукратным чемпионом мира. За 20 сезонов в Формуле-1 Алонсо выступал за такие команды, как «Минарди», «Рено», «Макларен» и «Феррари». Испанец присоединился к «Астон Мартин» перед сезоном-2023.