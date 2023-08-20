Зарко покинет «Дукати» в конце сезона-2023

Французский гонщик MotoGP Жоанн Зарко покинет команду «Дукати» по окончании сезона-2023.

Существует мнение, что Зарко перейдёт в следующем году на место Алекса Ринса в «Хонду», перешедшего в «Ямаху».

Француз выступал за «Дукати» с 2020 года, когда итальянская марка подписала с ним контракт на участие в команде-сателлите Avintia, а в 2021 году он был переведён в «Прамак» на полностью рабочую технику «Дукати». С тех пор он завоевал 12 подиумов на Гран-при, последний из которых был достигнут перед летним перерывом в Германии.

В этот уикенд в Австрии Зарко подтвердил, что у него есть предложение от «Хонды».