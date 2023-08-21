Хорнер сравнил Ферстаппена с двумя легендами Формулы-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что пилот команды Макс Ферстаппен находится на одном уровне с многократными чемпионами Формулы-1 Аленом Простом и Айртоном Сенной.
В начале сезона Ферстаппен превзошёл Сенну по количеству побед в гонках и находится всего в шести победах от того, чтобы сравняться с Простом (51 победа).
«Если говорить о гонщиках, то очень трудно сравнивать гонщиков разных поколений, но Айртон Сенна и Ален Прост — легенды спорта. Думаю, что Ферстаппен войдёт в этот же список в скором времени», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
После 12 этапов Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачёте пилотов, опережая ближайшего преследователя, своего напарника Серхио Переса, на 125 очков.
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