Хорнер сравнил Ферстаппена с двумя легендами Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что пилот команды Макс Ферстаппен находится на одном уровне с многократными чемпионами Формулы-1 Аленом Простом и Айртоном Сенной.

В начале сезона Ферстаппен превзошёл Сенну по количеству побед в гонках и находится всего в шести победах от того, чтобы сравняться с Простом (51 победа).

«Если говорить о гонщиках, то очень трудно сравнивать гонщиков разных поколений, но Айртон Сенна и Ален Прост — легенды спорта. Думаю, что Ферстаппен войдёт в этот же список в скором времени», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

После 12 этапов Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачёте пилотов, опережая ближайшего преследователя, своего напарника Серхио Переса, на 125 очков.