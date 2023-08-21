Куартараро сравнил Баньяю с Ферстаппеном

Французский гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро высказался по поводу своего соперника Франческо Баньяи, который сейчас лидирует в чемпионате MotoGP.

«Я думаю, что сейчас он немного Макс Ферстаппен. Да, у него лучший мотоцикл, но можно иметь лучший мотоцикл и не добиваться результатов. Это комбинация. И похоже, что прямо сейчас его комбинация с мотоциклом приносит ему уверенность. Когда ты побеждаешь-побеждаешь-побеждаешь, ты чувствуешь, что тебя не остановить. Это именно то, что он сейчас ощущает. Он выглядит очень лёгким, он знает, как правильно использовать свой мотоцикл. Именно поэтому сейчас я не вижу никого, кто действительно может составить ему конкуренцию», — приводит слова Куартараро The Race.