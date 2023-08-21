«Паддок в шоке». Эксперты высказались по поводу Зорко, который уходит из «Дукати»

Бывший британский мотогонщик, а ныне телеведущий Нил Ходжсон дал комментарий по поводу возможного перехода Жоанна Зорко из «Прамак Дукати» в «ЛСР Хонда».
«Значит, мне предлагают остаться в «Прамак Дукати» на следующий сезон, но я могу перейти в «ЛСР Хонда»? Давайте мне деньги! Но вы не можете его винить. Он подходит к концу своей карьеры.
Он переходит в команду ЛСР с долгосрочным контрактом! Это странный шаг. Паддок в шоке», — сказал Ходжсон в эфире телеканала TNT.
«Это странно, потому что он сделал то, что сделал с KTM. У него был очень приличный заводской контракт. Он потерял его после нескольких гонок, потому что стал неконкурентоспособным. В тот момент проект всё ещё развивался. Он ушёл от денег. Его спасла, по сути, «Дукати». В этом смысле это шок», — сказал другой участник телепередачи, Сильвен Гуинтоли.
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