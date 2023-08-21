Алонсо: IndyCar и «Дакар» — это чистый автоспорт, Ф-1 гламурнее и фальшивее

Двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо высказался об отличиях Формулы-1 от других дисциплин.

«Формула-1 сильно отличается от других категорий в автоспорте. Здесь всё эгоистичнее, намного гламурнее, но и, с другой стороны, фальшивее. Я считаю, что «24 часа Ле-Мана», IndyCar и «Дакар» — это более чистый автоспорт.

У Формулы-1 есть привлекательность, люди хотят посещать гонки и смотреть их по ТВ. Я смотрел гонки Ф-1, и как гонщик я больше ценил всё, что мне не нравилось. Государственный гимн, круг почёта, доступ к СМИ и камеры… Пилоты ненавидят эти моменты. Но, когда я был в своей гостиной, мне этого не хватало. И поэтому когда я вернулся, то стал спокойнее относиться к этим вещам», — сказал Алонсо в подкасте High Performance.