Алонсо: всегда считал, что если окажусь в таком же быстром болиде, то брошу вызов Шумахеру

Гонщик команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о соперничестве с Михаэлем Шумахером на старте своей карьеры в Формуле-1.
«Я никогда не считал себя медленнее Михаэля. Возможно, начало моей карьеры в Формуле-1 можно сравнить с подходом камикадзе! Но я никогда не сомневался в том, что если у меня будет такая же быстрая машина, то однажды я смогу бросить ему вызов», — сказал Алонсо на канале High Performance в YouTube.
В настоящий момент Алонсо замыкает топ-3 общего зачёта пилотов. На счету испанца 149 очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, в активе которого 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков).
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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