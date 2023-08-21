Алонсо: всегда считал, что если окажусь в таком же быстром болиде, то брошу вызов Шумахеру

Гонщик команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о соперничестве с Михаэлем Шумахером на старте своей карьеры в Формуле-1.

«Я никогда не считал себя медленнее Михаэля. Возможно, начало моей карьеры в Формуле-1 можно сравнить с подходом камикадзе! Но я никогда не сомневался в том, что если у меня будет такая же быстрая машина, то однажды я смогу бросить ему вызов», — сказал Алонсо на канале High Performance в YouTube.

В настоящий момент Алонсо замыкает топ-3 общего зачёта пилотов. На счету испанца 149 очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, в активе которого 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков).

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: