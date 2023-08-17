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Руководитель «Макларена»: обновления помогли Пиастри показать, на что он способен

Руководитель «Макларена»: обновления помогли Пиастри показать, на что он способен
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Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла заявил, что обновления болида помогли пилоту Оскару Пиастри показать, на что он способен.

«Я не уверен, что прогресс Пиастри действительно ускорился. Я думаю, что он просто извлёк выгоду из того, что машина стала более конкурентоспособной, поэтому у него больше возможностей показать, на что он способен.

Было нелегко сходу сесть за руль нашего болида. Мы обсуждали характеристики этой машины и то, насколько она создавала проблемы для пилотов, и заставляла их чувствовать себя некомфортно.

Итак, его возможности были очевидны для нас уже в начале сезона, но менее понятны сторонним наблюдателям только потому, что машина была не очень конкурентоспособной, поэтому я бы сказал, что он развивает то, что мы видели на старте сезона», — приводит слова Стеллы Motorsport.

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