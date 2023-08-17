Руководитель «Макларена»: обновления помогли Пиастри показать, на что он способен

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла заявил, что обновления болида помогли пилоту Оскару Пиастри показать, на что он способен.
«Я не уверен, что прогресс Пиастри действительно ускорился. Я думаю, что он просто извлёк выгоду из того, что машина стала более конкурентоспособной, поэтому у него больше возможностей показать, на что он способен.
Было нелегко сходу сесть за руль нашего болида. Мы обсуждали характеристики этой машины и то, насколько она создавала проблемы для пилотов, и заставляла их чувствовать себя некомфортно.
Итак, его возможности были очевидны для нас уже в начале сезона, но менее понятны сторонним наблюдателям только потому, что машина была не очень конкурентоспособной, поэтому я бы сказал, что он развивает то, что мы видели на старте сезона», — приводит слова Стеллы Motorsport.
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