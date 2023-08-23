Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр призвал дисквалифицировать команды Ф-1 за превышение бюджета

Вассёр призвал дисквалифицировать команды Ф-1 за превышение бюджета
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр категорично высказался по поводу превышения лимита бюджета командами Формулы-1.

«Я не хочу давать никаких комментариев по поводу того, с чем я не знаком. Если говорить в целом, то я могу сказать, что прошлогоднее наказание было недостаточно суровым. Если это повторится, то наказание должно быть гораздо сильнее. Учитывая, что техническое преимущество превращается в спортивное, наказание должно быть связано в первую очередь со спортом.

Если бы подтвердилось еще одно нарушение, потребовалось бы серьезное наказание — возможно, годичная дисквалификация на 2024 год или что-то подобное.

У нас есть совершенные системы контроля за расходами, и в случае сомнений вы можете обратиться в ФИА. Коллективно, как Формуле-1, этот вопрос должен быть решен. Мы не должны замалчивать эту проблему, потому что в конечном итоге существует большая разница между непреднамеренной ошибкой и осознанным выбором. Мы должны быть тверды, поскольку на карту поставлено будущее. Если все закончится очередной пощечиной, то все будут делать одно и то же — выделять средства на оплату штрафа, и на этом все закончится. Крупные производители, безусловно, могут себе это позволить», — приводит слова Вассёра La Gazzeta dello Sport,

Материалы по теме
Вассёр отреагировал на решение Массы судиться за титул 2008 года, который выиграл Хэмилтон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android