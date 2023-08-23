Вассёр призвал дисквалифицировать команды Ф-1 за превышение бюджета

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр категорично высказался по поводу превышения лимита бюджета командами Формулы-1.

«Я не хочу давать никаких комментариев по поводу того, с чем я не знаком. Если говорить в целом, то я могу сказать, что прошлогоднее наказание было недостаточно суровым. Если это повторится, то наказание должно быть гораздо сильнее. Учитывая, что техническое преимущество превращается в спортивное, наказание должно быть связано в первую очередь со спортом.

Если бы подтвердилось еще одно нарушение, потребовалось бы серьезное наказание — возможно, годичная дисквалификация на 2024 год или что-то подобное.

У нас есть совершенные системы контроля за расходами, и в случае сомнений вы можете обратиться в ФИА. Коллективно, как Формуле-1, этот вопрос должен быть решен. Мы не должны замалчивать эту проблему, потому что в конечном итоге существует большая разница между непреднамеренной ошибкой и осознанным выбором. Мы должны быть тверды, поскольку на карту поставлено будущее. Если все закончится очередной пощечиной, то все будут делать одно и то же — выделять средства на оплату штрафа, и на этом все закончится. Крупные производители, безусловно, могут себе это позволить», — приводит слова Вассёра La Gazzeta dello Sport,