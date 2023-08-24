Гюнтер Штайнер рассказал, в каких странах хотел бы увидеть Гран-при Формулы-1

Итальянский инженер и руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился желанием увидеть Гран-при Формулы-1 в двух европейских странах, одна из которых ранее уже принимала этапы «Королевских гонок».
«С такой популярностью Формулы-1 сейчас я думаю, что мы могли бы участвовать в гонках в любой стране и распродать все билеты. Конечно, контракты уже заключены, и этим вопросом занимается FOM (Formula One Management), но, на мой взгляд, гонка в Германии была бы уместной. Это большая автомобильная страна, у которой есть немецкий гонщик в пелотоне, и Формула-1 имеет большую историю в Германии. На данный момент это единственный рынок, который переживает спад, когда в остальных странах растёт интерес, так что, конечно, гонка даст шанс миллионам болельщиков в Германии увидеть гонку на родине.
Дания также имеет большую историю в Формуле-1, и там хотят, чтобы Кевин [Магнуссен] выступил на родине. У них был план провести гонку в Копенгагене, и это было бы великолепно. Копенгаген — фантастический город, и я думаю, что они были бы готовы, но политики не были согласны, поэтому было решено пока что не приезжать в Данию, но, надеюсь, эта идея будет вновь обсуждаться», — приводит слова Штайнера The Checkered Flag.
За команду «Хаас» в сезоне-2023 выступают немец Нико Хюлькенберг и датчанин Кевин Магнуссен. По результатам первых 12 Гран-при в сезоне «Хаас» занимает восьмое место в Кубке конструкторов.
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