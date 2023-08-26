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Даниэль Риккардо — о травме: я мог врезаться либо в Пиастри, либо в стену — это досадно

Даниэль Риккардо — о травме: я мог врезаться либо в Пиастри, либо в стену — это досадно
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Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался о своей аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов, в результате которой он сломал руку и выбыл на неопределённый срок. Ранее стало известно, что вместо Риккардо в Зандворте выступит резервный пилот Лиам Лоусон.

«Я помню, как входил в третий поворот. Я уже выбрал нужный угол, а затем увидел Пиастри, так что у меня были варианты врезаться либо в него, либо в стену. Когда я ударился о стену, я не успел оторвать руки от руля, поэтому рулевое колесо ударило меня по руке. Это очень досадно и расстраивает, но я постараюсь восстановиться как можно быстрее. Конечно, мне бы хотелось поскорее вернуться, но я также хочу быть уверен, что мы всё делаем правильно, чтобы я вернулся сильным и конкурентоспособным. Желаю команде удачи и ещё раз прошу прощения за вынужденные изменения. Для Лиама это шанс проявить себя, и я желаю ему и команде хороших выходных», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».

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