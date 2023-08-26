Авария Магнуссена привела к красным флагам в дождевой тренировке ГП Нидерландов Ф-1

На автодроме «Зандворт» в дождевых условиях стартовала третья сессия свободных заездов перед Гран-при Нидерландов — 14-м этапом Формулы-1 сезона-2023. Однако уже через десять минут после начала сессия была прервана красными флагами.

Причиной остановки заездов стала авария Кевина Магнуссена в третьем повороте, в котором накануне сломал кисть Даниэль Риккардо. Датчанин входил в поворот по внешней траектории, но заднюю часть «Хааса» повело в сторону и во время разворота автомобиль ударился об отбойник задней частью. По инерции машину потащило дальше, произошёл контакт переднего колеса с заграждениями.

Фото: https://twitter.com/f1

Таким образом, механикам Магнуссена придётся восстанавливать автомобиль и по меньшей мере чинить подвеску, чтобы гонщик смог принять участие в стартующей в 16:00 по московскому времени квалификации.

Отметим, что накануне вылетел напарник Магнуссена Нико Хюлькенберг — немец разбил переднее антикрыло, которое команда привезла на трассу в трёх экземплярах. На данный момент неизвестно, насколько повреждено переднее антикрыло Магнуссена — не исключено, что гонщику придётся вернуться к старой версии.

На момент написания заметки третья сессия свободных заездов ещё продолжается.