Оперировать Риккардо будет хирург, который работал с пилотами MotoGP и Лэнсом Строллом

Стали известны подробности восстановления австралийского пилота «Альфа Таури» Даниэля Риккардо, который накануне сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов, сообщает Motorsport-Total.

По информации источника, операцией Риккардо будет заниматься авторитетный хирург Ксавье Мир, который известен работой со многими звёздными пилотами MotoGP. Перед началом сезона он также прооперировал Лэнса Стролла после его велосипедной аварии, в которой канадец также сломал руки.

Напомним, Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу нынешнего сезона, заменив в составе «Альфа Таури» голландца Ника де Вриса. Во время его травмы за руль болида «Альфа Таури» сядет резервный гонщик команды Лиам Лоусон.