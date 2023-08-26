Оперировать Риккардо будет хирург, который работал с пилотами MotoGP и Лэнсом Строллом
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Стали известны подробности восстановления австралийского пилота «Альфа Таури» Даниэля Риккардо, который накануне сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов, сообщает Motorsport-Total.
По информации источника, операцией Риккардо будет заниматься авторитетный хирург Ксавье Мир, который известен работой со многими звёздными пилотами MotoGP. Перед началом сезона он также прооперировал Лэнса Стролла после его велосипедной аварии, в которой канадец также сломал руки.
Напомним, Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу нынешнего сезона, заменив в составе «Альфа Таури» голландца Ника де Вриса. Во время его травмы за руль болида «Альфа Таури» сядет резервный гонщик команды Лиам Лоусон.
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