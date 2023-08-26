Хорнер: у де Вриса есть шанс вернуться в Формулу-1, только не в «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о перспективах экс-пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса вернуться в Формулу-1 и предложил рассмотреть кандидатуру де Вриса одной из топ-команд.
«Ник — хороший гонщик с опытом. Однако я не могу смотреть на 28-летнего перспективного парня как на юниора. Наша цель — обучение пилотов. Я надеюсь, такой хороший гонщик, как он, сможет построить отличную карьеру. Он чемпион Формулы-Е, поэтому я уверен, что у него будут возможности в других категориях.
Есть у де Вриса шансы вернуться в Формулу-1? Никогда не говори никогда, но только не в «Ред Булл». Может быть, он окажется в «Мерседесе» — он хорошо знает Тото Вольфа. Возможно, Тото сможет организовать для него место», — сказал Хорнер NOS.
Напомним, голландский пилот был заменён в составе «Альфа Таури» в середине сезона-2023. На его место пришёл австралийский пилот Даниэль Риккардо.
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