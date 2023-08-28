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Источники, близкие к Друговичу, отреагировали на слухи о переговорах с «Альфа Ромео»

Источники, близкие к Друговичу, отреагировали на слухи о переговорах с «Альфа Ромео»
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Источники, близкие к чемпиону Формулы-2 и резервисту «Астон Мартин» Фелипе Друговичу, отрицают переговоры бразильца с «Альфа Ромео», сообщает издание UOL.

Напомним, ранее сообщалось, что Другович и француз Тео Пуршер претендуют на место Гуаньюя Чжоу, ведущего с «Альфа Ромео» переговоры о следующем контракте. В случае срыва переговоров китайский пилот может найти альтернативный вариант в «Уильямсе» или «Альфа Таури».

Фелипе Друговичу 23 года. Бразилец дебютировал в Формуле-2 в 2020 году и в свой дебютный сезон стал только 24-м. В сезоне-2022 Другович пять раз поднимался на высшую ступеньку пьедестала почёта, став первым в личном зачёте и обойдя Пуршера.

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