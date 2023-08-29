Масса — об иске к ФИА: делаю это не ради денег, а ради справедливости в спорте

Бразильский пилот «Феррари» Фелипе Масса рассказал о работе над иском в отношении Международной автомобильной федерации (ФИА). Напомним, иск бразильца связан с призывом считать несостоявшимся Гран-при Сингапура в 2008 году, что привело бы к чемпионству Массы, который проиграл пилоту «Макларена» Льюису Хэмилтону одно очко в личном зачёте чемпионата мира Формулы-1 сезона-2008.

«Мы добьёмся того, что будет принят справедливый результат со спортивной точки зрения. Мы решили собрать большую команду юристов. Я делаю это для того, чтобы показать, что манипуляции не являются частью нашего спорта. Я делаю это не ради денег, а ради справедливости в спорте.

Компенсация всё же существует. Например, я трачу много денег на судебное дело. Я определённо очень оптимистичен. Совершенно ясно, что произошло на Гран-при Сингапура в 2008 году. Гонка должна была быть отменена, но этого не произошло. Никто не был наказан. Всё, что произошло, было неприемлемо. Важно, чтобы люди понимали, что результатом манипулировали из-за этой гонки», — сказал Масса в интервью бразильской редакции портала Motorsport.

О том, что результаты Гран-при Сингапура 2008 года были подстроены, широкой общественности стало известно в 2009-м, когда Нельсон Пике-младший признался, что намеренно разбил машину, чтобы обеспечить победу партнёру по команде «Рено» Фернандо Алонсо.