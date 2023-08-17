«Полноправный чемпион Ф-1 2008 года». Может ли Масса отсудить титул спустя 15 лет?

Фелипе Масса перешёл от слов к делу — экс-пилот готовится подать иск к Формуле-1, международной автомобильной федерации ФИА и промоутерам чемпионата мира. 15 августа бразилец отправил на имя исполнительного директора Ф-1 Стефано Доменикали и президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема досудебную претензию, разъяснив свою позицию.

Текст письма оказался в распоряжении Reuters — и из него совсем не следует, что Масса требует признать его чемпионом мира…

Разбираемся, чего хочет Фелипе и будут ли итоги сезона-2008 пересмотрены.

Что в письме

Прежде чем изучить содержание досудебной претензии, напомним, в чём именно суть дела Массы. Оно началось не так давно — в апреле, после скандального интервью Берни Экклстоуна, экс-промоутера Ф-1, изданию f1-insider.com. Берни тогда признался, что организаторы чемпионата знали, что Пике-младший намеренно разбил машину на Гран-при Сингапура и тем самым помог Алонсо победить ещё до того, как годом позже бразилец публично в этом признался. Экклстоун добавил, что историю решили замять, чтобы сберечь имидж чемпионата.

В момент схода Пике Масса лидировал в гонке, но на срочном пит-стопе в режиме автомобиля безопасности механики не успели вытащить из его машины заправочный шланг, из-за чего Фелипе потерял первое место и не смог набрать очков. Услышав об интервью Экклстоуна, бразилец решил, что, раз уж исход гонки был подстроен и промоутеры знали об этом, её результаты следует отменить. В таком случае Хэмилтон, финишировавший в Сингапуре третьим, потеряет шесть очков, а чемпионство 2008 года присудят Массе. Именно этого он через прессу и потребовал.

Масса на Гран-при Сингапура 2008 года Фото: Paul Gilham/Getty Images

Однако в досудебной претензии речи о пересмотре итогов того сезона нет. «Господин Масса — полноправный чемпион пилотов 2008 года, а Формула-1 и ФИА намеренно проигнорировали обман, который стоил ему этого титула, — публикует Reuters выдержки из досудебной претензии, составленной лондонским юристом Фелипе Энио Лоу. — Господин Масса не имел возможности восполнить ущерб, составляющий десятки миллионов евро. Эта сумма не включает в себя серьёзный моральный вред и репутационные потери, которые понёс господин Масса».

Да, юристы называют Массу полноправным чемпионом, но требований официально признать титул за бразильцем в тексте нет — по крайней мере, в той версии, в какой его приводит Reuters. Вместо этого особое внимание уделяется финансовым потерям Фелипе — можно сделать вывод, что на данный момент цель бразильца — деньги. Справедливость, о которой он говорил ранее, отошла на второй план.

Формула-1 молчит. Пока

Берни Экклстоун, со слов которого и начались разбирательства, заявил, что не понимает, о чём идёт речь. «Ничего из этого не помню, если честно. Да и интервью это я не помню», — ответил Берни журналистам Reuters. От Ф-1 или промоутеров чемпионата каких-либо ответов тоже не последовало — по истечении этого срока Масса сможет подать в суд. Впрочем, шансы у бразильца не слишком велики: он утверждает, что стал жертвой заговора, но одним лишь интервью Экклстоуна доказать это будет невозможно. А если не доказать заговор, то на каком основании бразилец требует денег?

Пока нельзя судить, отказался ли Масса от претензий на чемпионство или его иск — это первый шаг на пути к другому разбирательству, но Фелипе по крайней мере начал действовать. Доменикали и бен Сулайему придётся так или иначе отвечать на поднятые вопросы — отмахнуться от них будет теперь непросто.

Стефано Доменикали и Мохаммед бен Сулайем Фото: Mark Thompson/Getty Images

В Ф-1 явно не намерены отменять результаты гонки 15 лет спустя — подобных прецедентов в истории чемпионата не было, а другого шанса у бразильца нет. Ведь если исключить из протоколов только машины «Рено» (одного Алонсо), у Хэмилтона будет лишь больше очков. Если дело дойдёт до суда, просто откупиться от Массы тоже не получится: ФИА таким образом признает факт заговора, а это даст Фелипе повод для новых разбирательств.

Так или иначе, кульминация похода Массы за титулом 15-летней давности ещё впереди, но перспективы бразильца выглядят не очень. При необходимости ФИА и Liberty смогут привлечь лучших юристов по обе стороны Атлантики, а Фелипе необходимо предъявить что-то посерьёзнее отрывков из интервью Экклстоуна.