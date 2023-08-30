Ричард Брэдли: Цунода заменит Стролла в «Астон Мартин», сто процентов
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Победитель гонки «24 часа Ле-Мана» – 2015 в классе LMP2 Ричард Брэдли высказал мнение, что японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода в 2024 году мог бы перейти в «Астон Мартин» на место Лэнса Стролла.
«Я думаю, он будет очень сильным претендентом на место в «Астон Мартин». Заменит ли это Стролла? Да, не забывайте, что «Хонда» будет поставлять двигатели «Астон Мартин», а он, очевидно, является гонщиком HRC [Honda Racing Corporation]. Поэтому это просто логично. Если это не произойдёт в следующем году, то на сто процентов случится через год», — приводит слова Брэдли PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте On Track GP.
Юки Цунода помогает восстанавливать Фаэнцу после наводнения:
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