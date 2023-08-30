Григорий Гусев выиграл пятый этап RDS EUROPE 2023

В последние выходные лета на «Нижегородском кольце» состоялся пятый этап чемпионата по дрифту RDS EUROPE 2023. На старт вышли 45 пилотов из Беларуси, Казахстана и России.

Безусловный главный герой гонки в Нижнем Новгороде – Григорий Гусев. Пилот команды LUKOIL Racing Drift Team выиграл квалификацию, золото личного и командного зачётов, а также неофициальное звание «король OMT».

Судьи предложили классическую для этой трассы конфигурацию, знакомую поклонникам и RDS GP, и RDS EUROPE: скоростную и техничную, позволяющую показывать быстрый и близкий парный дрифт и реализовывать весь потенциал гоночной техники. Оценивали заезды Андрей Астапов и представители команды TimeUp Максим Гроссман и Данила Скоробогатов.

Примечателен этап был достаточно большим количеством пилотов из RDS GP. В Нижний Новгород приехали Николай Горковенко, Денис Мигаль и Леонид Шнайдер, а также постоянные участники сразу двух чемпионатов RDS Григорий Гусев и Анатолий Щербак.

Примечательно, что Горковенко, Мигаля и Шнайдера мы увидели на новых автомобилях, ведь участие в RDS EUROPE на машинах, участвующих в RDS GP, в этом году запрещено регламентом. Поэтому Николай, Денис и Леонид вывели на старт BMW E46, ВАЗ 2105 и BMW E36 соответственно. При этом пилоты приняли участие и в командном зачёте. Денис Мигаль объединился с Сергеем Стиловым под знамёнами команды FRESH RACING. Леонид и Николай вместе с Сергеем Алачевым защищали честь команды AllCash – и выиграли бронзу этапа.

Кроме зрелищных и точных заездов, уикенд запомнится также редкой ситуацией: в заезде топ-16 Айрат Ибрагимов и Егор Губин получили по нулю баллов, при этом во втором хите случилось довольно серьёзное столкновение, из-за повреждений в результате которого ни один участник не смог выехать на старт назначенного OMT. В итоге два проигрыша и проход Алексея Козлова в топ-4 через bye run.

Также отметим заезды Григория Гусева и Леонида Шнайдера – пилотам пришлось трижды «выяснять отношения» на треке. И даже по итогам второго OMT судьи не смогли определить победителя, и по регламенту в топ-4 отправился Гусев – как победитель квалификации.

Благодаря очень успешному этапу Григорий Гусев поднялся на вторую строчку турнирной таблицы RDS EUROPE 2023, а интрига перед финалом очень обострилась – первое и второе место личного зачёта разделяет сейчас всего 14 очков. Лидирует по-прежнему Григорий Бурлуцкий. Третий – Иван Пальмин. В командном зачёте на первом месте с большим отрывом Carville Racing, вторые FT, третьи – LUKOIL Racing Drift Team.

Судьба титула новых чемпионов личного и командного зачётов RDS EUROPE 2023 решится 16-17 сентября в ходе финального этапа на автодроме «АТРОН» в Рязани.

Билеты на финал уже в продаже.

Результаты пятого этапа RDS EUROPE 2023:

Личный зачёт:

1. Григорий Гусев (Toyota Chaser GP2, Находка).

2. Феодор Чевычелов (Nissan Silvia S14, Санкт-Петербург).

3. Сергей Кузнецов (BMW E36, Самара).

Командный зачёт:

1. LUKOIL RACING DRIFT TEAM (Григорий Гусев, Данила Воробьёв).

2. CARVILLE RACING (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Григорий Бурлуцкий).

3. AllCash (Сергей Алачев, Николай Горковенко, Леонид Шнайдер).

Запись трансляции пятого этапа доступна по ссылке.